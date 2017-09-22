Комплекс городского хозяйства завершил подготовку к зиме

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Коммунальные службы столицы отчитались о завершении подготовки к зиме. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Комплекс городского хозяйства завершил работы по подготовке столицы к предстоящему осенне-зимнему периоду. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает TVC.RU.

"К пуску тепла подготовлены все 72,5 тысячи зданий и сооружений, в том числе весь жилой фонд - более 33 тысяч зданий - и объекты социальной сферы, почти 9 тысяч строений", - сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что к пуску тепла готово основное оборудование на 16 ТЭЦ "Мосэнерго", полностью подготовлены к работе 172 тепловые станции и котельные, 10 272 тепловых пункта, 495 газовых и шкафных распределительных пунктов, 7,5 тысячи километров газовых сетей, 158 высоковольтных подстанций.

"К утилизации снега готовы 146 мобильных снеготаялок и 56 стационарных снегосплавных пунктов. Это позволит обеспечить утилизацию 550 тысяч кубометров снега в сутки. Подготовлены 24,9 тысячи единиц коммунальной и специализированной техники", - уточнил Бирюков.

Кроме того, обеспечена готовность аварийной техники и уборочных бригад.