Большой театр покажет балет Серебренникова в декабре

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Премьера балета "Нуреев" в Большом театре в постановке режиссера Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом по обвинению в организации хищения, состоится 9 и 10 декабря. Об этом сообщил гендиректор ГАБТ Владимир Урин. Премьера должна была состояться 11 июля, но отложили из-за претензий к исполнению.

Премьера балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова, который в настоящее время находится под домашним арестом, состоится в Большом театре (ГАБТ) 9 и 10 декабря, передает ТАСС.

"Решение о премьере балета "Нуреев", которая состоится на исторической сцене Большого театра 9 и 10 декабря, принято после встречи с режиссером. Кирилл Серебренников дал согласие театру на выпуск премьеры в обозначенные сроки", - сказал гендиректор ГАБТ Владимир Урин.

По его словам, есть договоренность о том, что в середине ноября в Москву приедет хореограф Юрий Посохов, который проведет репетиции балета "Нуреев" и завершит работу над спектаклем.

Премьера "Нуреева" была запланирована на 11 июля. Однако она была перенесена на более поздний срок. Решение объяснили тем, что спектакль не готов.

В августе Серебренникова задержали по обвинению в организации мошенничества. Он находится под домашним арестом до 19 октября.

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