Подлодка ВМФ России уничтожила важные объекты террористов в Сирии

Теги: сирия подлодка минобороны террорист Сирийский конфликт

Российская подлодка "Великий Новгород" с помощью крылатых ракет "Калибр" уничтожила важные объекты террористов в сирийской провинции Идлиб. Целями для поражения стали опорные пункты, скопление живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов боевиков.

Подводная лодка Черноморского флота "Великий Новгород" из Средиземного моря с помощью крылатых ракет "Калибр" уничтожила важные объекты террористов запрещенной в России группировки "Джебхат-ан-Нусра" в сирийской провинции Идлиб. Об этом TVC.ru сообщили в Минобороны.

"Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 20 российских военных полицейских на севере провинции Хама", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что целями для поражения стали выявленные за последние дни опорные пункты, скопление живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов террористов. По данным военного ведомства, дальность ударов российской подлодки составила около 300 километров.

Читайте также:

ВКС России уничтожили более 96 тысяч объектов террористов ИГ в Сирии

Россия и коалиция США обсудили предотвращение инцидентов в Сирии

Москва предупредила о последствиях обстрела российского спецназа в Сирии

Минобороны сообщило об уничтожении 850 террористов в Сирии