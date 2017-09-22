Подлодка ВМФ России уничтожила важные объекты террористов в Сирии
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Российская подлодка "Великий Новгород" с помощью крылатых ракет "Калибр" уничтожила важные объекты террористов в сирийской провинции Идлиб. Целями для поражения стали опорные пункты, скопление живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов боевиков.
Подводная лодка Черноморского флота "Великий Новгород" из Средиземного моря с помощью крылатых ракет "Калибр" уничтожила важные объекты террористов запрещенной в России группировки "Джебхат-ан-Нусра" в сирийской провинции Идлиб. Об этом TVC.ru сообщили в Минобороны.
"Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 20 российских военных полицейских на севере провинции Хама", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что целями для поражения стали выявленные за последние дни опорные пункты, скопление живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов террористов. По данным военного ведомства, дальность ударов российской подлодки составила около 300 километров.
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