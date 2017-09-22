Фестиваль "Золотая осень" открылся в Москве

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Гастрономический фестиваль "Золотая осень" открылся в пятницу в Москве. Он пройдет на 23 площадках столицы.

В Москве стартовал фестиваль "Золотая осень". Организаторы называют его главным гастрономическим мероприятием года. Гостей ждут на 23 площадках в разных частях Москвы и в центре города, сообщает "ТВ Центр".

На Тверской открылась сырная ярмарка. Эту площадку дизайнеры украсили золотыми листьями. На Кузнецком мосту расположились рыбные ряды, а на Площади Революции в центре внимания оказался стрит-фуд. Его можно и попробовать, и научиться готовить. Здесь разместили оригинальные арт-объекты из тыквы и каждый день будут устраивать фолк-концерты. Фестиваль продлиться до 8 октября.