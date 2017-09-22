В Москве завершается подготовка к фестивалю "Круг света"

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В субботу в Москве стартует седьмой международный фестиваль "Круг света". Его примут шесть площадок. Открытие фестиваля пройдет в районе Останкинской башни. Его основной темой станут природные красоты различных стран мира.

Одним нажатием кнопки ровная гладь Останкинского пруда мгновенно оживает и начинается шоу. Фонтаны, огненные горелки, проекторы, лазеры - все это часть светового спектакля.

Останкинский пруд - ключевая точка фестиваля "Круг света", передает "ТВ Центр". Организаторы признаются, что на такой большой площадке они еще не работали. Оборудовать 300-метровый водоем - с этим профессиональным вызовом они справились. Выбор площадки - неслучаен. В этом году свое 50-летие отмечает Останкинская телебашня. Одна из визитных карточек Москвы входит в ассоциацию великих высотных зданий мира.

Световая программа рассчитана на целый час. За это время на телебашне покажутся небоскребы Нью-Йорка, Гонконга, Сиднея, и одна из самых романтичных высоток в мире - Эйфелева башня.

Светопредставление дополнит живое выступление фигуристов. Прямо на пруду установлен каток. Зрительские трибуны рассчитаны на 3 тысячи человек. Однако организаторы отмечают - это только одна из точек. По сути, зрительным залом для фестиваля "Круг света" станет вся российская столица. Фестиваль продлится с 23 по 27 сентября.

Кристина Одиноченко, Андрей Пашутин. "ТВ Центр".

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