Спасенного в Подмосковье домового сыча выпустили на волю

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В Подмосковье выпустили на волю спасенного ранее редкого домового сыча. Птицу нашли на трассе в Талдомском районе.

Совёнка, попавшего под машину у посёлка Северный Талдомского района Подмосковья, и спасённого ветеринарами, выпустили на волю. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Детёныша домового сыча обнаружили местные жители: он лежал прямо на трассе и почти не шевелился. Люди бедолагу не бросили и отнесли в ближайший заказник. Уже оттуда его отправили на реабилитацию в питомник "Лунная поляна". Ветеринары птенца, что называется, "поставили на крыло" и, судя по габаритам, изрядно откормили. Сейчас совёнок выглядит бодро, он шустро скакал по клетке и вроде бы рвался в родные пенаты.

Но эффектного возвращения на родные просторы, увы, не получилось: совёнок долетел до ближайшего дерева и уселся на ветке. Вероятно, обдумывал "плюсы" и "санатория" и "минусы" вольной жизни.

Домовые сычи занесены в Красную книгу Московской области и ранее в Талдомских лесах не встречались. Так что теперь орнитологи гадают, как это чудо туда занесло.