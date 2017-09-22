В Новосибирске родился мальчик весом почти 6 килограммов

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Сибирячка родила мальчика-богатыря весом почти 6 килограммов при росте 60 сантиметров. Мальчик родился здоровым, чтобы его поднять потребовалось две медсестры. Рождаются такие дети очень редко - один случай на тысячу.

В родильном отделении первой городской больницы Новосибирска родился младенец весом пять килограмм 670 грамм при росте 60 сантиметров, об этом сообщает РИА Новости.

Младенец родился здоровым, его назвали Дмитрием. Чтобы поднять новорожденного после родов потребовались две медсестры.

В больнице рассказали, что малыш на 10 сантиметров больше нормы, то есть рост новорожденного примерно как у трехмесячного ребенка. Всю купленную одежду пришлось раздать, поскольку новосибирскому богатырю она оказалась мала. Настолько крупные дети рождаются крайне редко – один случай на тысячу.

Это уже четвертый ребенок в семье. Предыдущие дети также рождались крупными, но их вес не превышал 4,5 килограмма.

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