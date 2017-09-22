Трамп: российская политическая реклама в Facebook - мистификация

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Дональд Трамп считает мистификацией информацию об оплаченной из России политической рекламе в социальной сети Facebook. Ранее сообщалось, что соцсеть предоставит конгрессу США данные о "российском вмешательстве" в американские выборы.

Президент США Дональд Трамп назвал мистификацией сообщения об оплаченной из России политической рекламе в социальной сети Facebook. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

The Russia hoax continues, now it's ads on Facebook. What about the totally biased and dishonest Media coverage in favor of Crooked Hillary? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 сентября 2017 г.

"Мистификация относительно России продолжается, теперь реклама на Facebook. А как на счет абсолютно предвзятого и нечестного освещения в СМИ в пользу Хиллари", - отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что Facebook предоставит конгрессу США данные о закупке политической рекламы, которая была оплачена с российских счетов. При помощи нее через фейк-аккаунты, якобы, пытались влиять на ход выборов в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наша страна никогда не занималась размещением политической рекламы в Facebook.

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