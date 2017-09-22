Пропавшую в Волгоградской области пятилетнюю девочку нашли мертвой
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В Калаче-на-Дону найдена мертвой пропавшая неделю назад пятилетняя девочка. По подозрению в убийстве малолетней задержан 55-летний мужчина. Тело обнаружили в пятницу в хозяйственной постройке, расположенной рядом с гаражным боксом.
В Калаче-на-Дону (Волгоградская область) найдено тело пропавшей 15 сентября пятилетней девочки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.
"Сегодня в ходе розыскных мероприятий тело ребенка было обнаружено в хозяйственной постройке, расположенной рядом с гаражным боксом. В настоящее время 55-летний владелец строения задержан по подозрению в убийстве малолетней", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
В настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия, устанавливается мотив убийства ребенка. Уголовное дело расследуют по статье "Убийство малолетнего".
По данным местного издания V1.RU, подозреваемый знал девочку, его внучка не раз гуляла с погибшей на площадке на улице. Выясняется, конкретно он убил несовершеннолетнюю или является соучастником преступления и скрывал ее тело.
Пятилетняя Соня исчезла в прошлую пятницу с игровой площадки в 50 метрах от дома. Когда все дети разошлись, девочка осталась одна - больше о ее судьбе ничего не знают. Родители пытались сами отыскать ребенка, но безрезультатно. После того, как они обратились в полицию, в Калач-на-Дону были стянуты дополнительные силы полиции.
Кинологи, военные и волонтеры - всего более 300 человек искали пропавшего ребенка в течение недели. Люди обследовали заброшенные здания и территорию рядом с домом семьи пропавшей. Кроме того, были опрошены соседи и знакомые. На улицах дежурили патрули и досматривали машины.
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