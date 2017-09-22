Сбербанк уйдет из ряда европейских стран
Теги: Экономика сбербанк европа греф
Сбербанк намерен уйти из нескольких стран Европы и оптимизировать работу центрального офиса. Глава банка Герман Греф отметил, что работать в Европе в условиях санкций очень тяжело.
Сбербанк планирует уйти и ряда европейских стран из-за введенных в отношении него санкций, об этом РИА Новости рассказал глава Сбербанка Герман Греф.
"Мы сейчас оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран будем выходить, будем оптимизировать наш центральный офис в Европе. Под санкциями работать в Европе чрезвычайно тяжело", - рассказал он.
Сбербанк попал под санкции Евросоюза в 2014 году. Sberbank Europe AG управляет сетью из девяти дочерних банков в Европе: Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине (в том числе в Республике Сербской), Сербии, Украине и Германии.
Читайте также:
Украинский бизнесмен решил купить "дочку" Сбербанка
Сбербанк опроверг сообщения о переводе дебетовых карт в кредитные
Сбербанк начнет оформлять паспорта в своих отделениях
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Новости по теме Санкционная война
-
14 сентября 2017
Украинские авиакомпании попали под санкции США за сотрудничество с Ираном
-
14 сентября 2017
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против граждан России
-
13 сентября 2017
Глава OMV призвал Еврокомиссию ответить США на санкции против России
-
11 сентября 2017
СМИ: поставки турецких помидоров возобновятся через месяц