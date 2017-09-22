Сбербанк уйдет из ряда европейских стран

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Сбербанк намерен уйти из нескольких стран Европы и оптимизировать работу центрального офиса. Глава банка Герман Греф отметил, что работать в Европе в условиях санкций очень тяжело.

Сбербанк планирует уйти и ряда европейских стран из-за введенных в отношении него санкций, об этом РИА Новости рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы сейчас оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран будем выходить, будем оптимизировать наш центральный офис в Европе. Под санкциями работать в Европе чрезвычайно тяжело", - рассказал он.

Сбербанк попал под санкции Евросоюза в 2014 году. Sberbank Europe AG управляет сетью из девяти дочерних банков в Европе: Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине (в том числе в Республике Сербской), Сербии, Украине и Германии.

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