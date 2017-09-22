Из шахты под Воркутой эвакуировали 150 человек из-за задымления

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Более 150 горняков эвакуированы из шахты "Воркутинская" в Коми. Причиной стало возникшее задымление.

Сотни горняков эвакуируют в эти минуты в Коми. Там произошло задымление на шахте "Воркутинская". По данным МЧС, никто не пострадал, передает "ТВ Центр".

В момент ЧП под землёй находились около 500 человек. В целях безопасности на поверхность выводят и работников соседней шахты "Заполярная-2". Она связана с "Воркутинской" единой вентиляционной сетью.

Сейчас открытого горения нет. Электроснабжение осуществляется в штатном режиме. Причины произошедшего выясняются.