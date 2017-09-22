Видео ударов российской подлодки по объектам террористов в Сирии
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Минобороны опубликовало видео ударов российской подлодки "Великий Новгород" крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористов в сирийской провинции Идлиб. По данным военного ведомства, дальность атаки составила около 300 километров.
Минобороны России опубликовало видео ударов российской подводной лодки "Великий Новгород" из Средиземного моря по объектам террористов запрещенной в России группировки "Джебхат-ан-Нусра" в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает TVC.ru.
Целями для поражения стали выявленные за последние дни опорные пункты, скопление живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов террористов. По данным военного ведомства, дальность ударов подлодки ВМФ России составила около 300 километров.
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