Подозреваемому по делу о теракте в Лондоне предъявили обвинения

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В британской полиции сообщили, что местные власти предъявили обвинения 18-летнему Ахмеду Хассану, задержанному ранее по подозрению в причастности к теракту в лондонском метро. Он предстанет перед судом в пятницу днем.

Британские власти предъявили обвинения 18-летнему Ахмеду Хассану, который был задержан 16 сентября в Дувре по подозрению в причастности к теракту в метро Лондона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Скотланд-Ярда.

"Хассан предстанет перед Магистратским судом Вестминстера в пятницу, 22 сентября, в 14:00 по местному времени", - говорится в сообщении.

Подозреваемому предъявлены обвинения в попытке убийства пассажиров метро, а также в использовании взрывчатого вещества для попытки организации взрыва с целью причинить вред людям и частной собственности.

Взрыв самодельной бомбы на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона произошел утром 15 сентября. Полиция признала инцидент терактом. В результате взрыва пострадали 29 человек. На следующий день после теракта полицейские задержали в Дувре 18-летнего Ахмеда Хассана по подозрению в причастности к происшествию в лондонском метро.

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