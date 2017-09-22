Порошенко назвал невозможным ввод миротворцев в Донбасс без согласия России

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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что ввести миротворцев ООН в Донбасс невозможно без согласия Москвы. По его словам, Россия является одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН, а для принятия решения необходимо согласие всех этих стран.

Ввод миротворцев ООН в Донбасс невозможен без согласия России. Об этом сообщило издание "Газета.Ru" со ссылкой на президента Украины Петра Порошенко.

"Нам необходимо для этого согласие пяти постоянных членов Совета безопасности, включая Россию", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Украинский президент напомнил о подписании российской стороной Будапештского меморандума, и Киев отказался от третьего по величине ядерного арсенала.

"Нам гарантировали нашу суверенность и территориальную целостность", - сказал Порошенко.

Украинский лидер также подчеркнул, что миротворцев необходимо направить не только на неподконтрольные Киеву территории, но и на участок российско-украинской границы.