Порошенко назвал невозможным ввод миротворцев в Донбасс без согласия России
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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что ввести миротворцев ООН в Донбасс невозможно без согласия Москвы. По его словам, Россия является одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН, а для принятия решения необходимо согласие всех этих стран.
Ввод миротворцев ООН в Донбасс невозможен без согласия России. Об этом сообщило издание "Газета.Ru" со ссылкой на президента Украины Петра Порошенко.
"Нам необходимо для этого согласие пяти постоянных членов Совета безопасности, включая Россию", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.
Украинский президент напомнил о подписании российской стороной Будапештского меморандума, и Киев отказался от третьего по величине ядерного арсенала.
"Нам гарантировали нашу суверенность и территориальную целостность", - сказал Порошенко.
Украинский лидер также подчеркнул, что миротворцев необходимо направить не только на неподконтрольные Киеву территории, но и на участок российско-украинской границы.
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