Тиллерсон прокомментировал слухи о своей отставке

Теги: В мире сша госдеп тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не намерен покидать свой пост. Ранее в СМИ появилась информация, что Тиллерсон до конца года уйдет в отставку, а его место займет постпред США при ООН Никки Хейли.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг слухи о своей возможной отставке, об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC, передает РИА Новости.

"Я думаю, у нас есть госсекретарь. И я думаю, он планирует оставаться на посту", - заявил Тиллерсон о себе в третьем лице.

Ранее в СМИ появилась информация, Тиллерсон до конца года уйдет в отставку, а его место займет постпред США при ООН Никки Хейли. В свою очередь Хейли заявила, что ее не интересует работа в Госдепе.

Читайте также:

СМИ: Трамп крайне недоволен работой Тиллерсона

Тиллерсон устроил скандал в Белом доме

В Госдепе США раскритиковали работу Тиллерсона и Трампа