Тиллерсон прокомментировал слухи о своей отставке
Теги: В мире сша госдеп тиллерсон
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не намерен покидать свой пост. Ранее в СМИ появилась информация, что Тиллерсон до конца года уйдет в отставку, а его место займет постпред США при ООН Никки Хейли.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг слухи о своей возможной отставке, об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC, передает РИА Новости.
"Я думаю, у нас есть госсекретарь. И я думаю, он планирует оставаться на посту", - заявил Тиллерсон о себе в третьем лице.
Ранее в СМИ появилась информация, Тиллерсон до конца года уйдет в отставку, а его место займет постпред США при ООН Никки Хейли. В свою очередь Хейли заявила, что ее не интересует работа в Госдепе.
Читайте также:
СМИ: Трамп крайне недоволен работой Тиллерсона
Тиллерсон устроил скандал в Белом доме