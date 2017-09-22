В Таиланде россиянам грозит тюремный срок за ввоз электронных сигарет

Теги: В мире таиланд туристы

Двое граждан России - мужчина и женщина - задержаны в тайском городе Паттайя за ввоз в страну электронных сигарет и курительных смесей. По законам Таиланда ввоз этих предметов и веществ запрещен. За это нарушители могут выплатить штраф, или получить тюремный срок до 10 лет.

Полиция тайского города Паттайя задержала мужчину и женщину, приехавших туда из России. Их обвинили в ввозе в страну запрещенных предметов и веществ. Речь идет об электронных сигаретах и курительных смесях к ним, пишет "Русская планета".

По законам Таиланда, ввоз в страну смесей для курения в электронных сигаретах и самих приспособлений для их использования, запрещен законом. За это нарушителям грозит штраф, или тюремное заключение сроком до 10 лет.

Уведомление об этом есть на сайте посольства Таиланда. Закон касается не только электронных сигарет, но и кальянов, а также курительных смесей для них.

Сейчас сотрудники консульства России в Таиланде контактируют с полицией и задержанными россиянами для разрешения проблемы.