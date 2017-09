Трамп пообещал Ким Чен Ыну невиданные испытания

Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "психом". Также он пригрозил ему новыми испытаниями, пишет "Газета.Ru".

"Ким Чен Ын из Северной Кореи, очевидно, безумец, который не против убийств своих людей или их гибели от голода", - отметил Трамп в своем Twitter.

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before!