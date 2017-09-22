В новой Москве 10-летний мальчик помог задержать домушников с пистолетом

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Сотрудники Росгвардии задержали двух воров-домушников в поселке Кокошкино в новой Москве. В этом им помог десятилетний мальчик, который застал их на месте преступления в своей квартире. Воры убежали, но школьник бросился за ними вдогонку, попутно попросив прохожих вызвать сотрудников правопорядка.

Десятилетний мальчик помог задержать двух воров с ножами и револьвером, которые проникли в его квартиру в поселке Кокошкино в новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Росгвардии.

Когда школьник вернулся с занятий домой, он увидел, что дверь в квартиру взломана, и понял, что происходит что-то неладное. Он попытался вызвать полицейских по телефону, но домушники увидели его, выхватили трубку и разбили. После этого они убежали с места преступления.

Мальчик не испугался и решил их преследовать. На улице он попросил прохожих вызвать сотрудников правопорядка, а сам продолжил преследование. Подоспевшие бойцы Росгвардии, в которую входит вневедомственная охрана, отправили информацию о злоумышленниках всем группам задержания в округе. После этого они нагнали школьника и увидели двух мужчин, которые, едва завидев стражей порядка, попытались уехать на автомобиле. Однако их успели задержать.

"В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанных были обнаружены и изъяты денежные средства, ювелирные изделия, перчатки, отмычки, ножи и отвертки, а также револьвер", - отметили в Росгвардии.

Изъятое оружие направили на экспертизу. Подозреваемых отвезли в полицию. Сумма ущерба от их действий уточняется.