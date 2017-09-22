Поклонская получила более 100 тысяч обращений из-за "Матильды"

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Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская получила более 100 тысяч обращений в связи фильмом Алексея Учителя "Матильда". Она уточнила, что ей приходят коллективные обращения с просьбой принять меры реагирования.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская получила более 100 тысяч обращений в связи с фильмом "Матильда". Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на парламентария.

"Моя работа еще сводится к рассмотрению обращений граждан. По кинофильму "Матильда" уже свыше 100 тысяч обращений было", - сказала Поклонская.

Она уточнила, что ей приходят коллективные обращения с просьбой принять меры реагирования.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" выйдет в прокат 26 октября. Картина рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Еще до выхода в прокат фильм вызвал негативную реакцию у православных активистов. Их поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она, в частности, жаловалась на картину в Генпрокуратуру, а также заявила, что решение о выдаче "Матильде" прокатного удостоверения необходимо пересмотреть.