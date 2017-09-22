Путин раскритиковал организацию общественных перевозок в регионах

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Регионы и муниципалитеты зачастую не согласуют между собой схему работы общественного транспорта, заявил президент России Владимир Путин. В связи с этим, по его словам, до отдельных населенных пунктов "не добраться вообще". Также он указал на медленное решение проблемы устаревшего парка общественного транспорта.

В России невозможно добраться до ряда населенных пунктов, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, это связано с тем, что регионы и муниципалитеты зачастую не согласуют между собой схему работы общественного транспорта, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что в российских регионах "пока не сформирован комплексный подход к выполнению требований" к пассажирским перевозкам и каждый субъект Федерации "по-своему решает задачи развития общественного транспорта, при этом часто действия региональных и муниципальных властей, к сожалению, не согласуются".

"В результате, в некоторые отдаленные населенные пункты на общественном транспорте не добраться вообще, нет регулярных рейсов, а где-то происходит дублирование маршрутов, либо процветает серый бизнес", - заявил Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию пассажирских перевозок.

Кроме того, президент поручил проработать стимулы для обновления парка общественного транспорта. "Нужно проработать стимулы для повсеместного обновления автобусов, троллейбусов, трамваев, другого общественного транспорта, найти эффективные механизмы государственной поддержки модернизации транспортного парка", - отметил президент.

По его словам, проблема устаревшего парка общественного транспорта решается медленно.