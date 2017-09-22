В Чечне в ходе следственных действий подорвались полицейские и осужденный

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В горно-лесистой местности в Чечне во время следственных действия на неустановленном взрывном устройстве подорвались двое полицейских и осужденный боевик. Бывший участник незаконных вооруженных формирований умер от полученных ранений, сотрудники МВД госпитализированы.

В Чечне во время следственных действий погиб осужденный боевик. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным ведомства, полицейские проводили следственные действия в горно-лесистой местности. В них принимал участие осужденный ранее за участие в незаконных вооруженных формированиях житель Чечни 1957 года рождения.



"В ходе мероприятий на неустановленном взрывном устройстве подорвались двое сотрудников отдела МВД России по Веденскому району и осужденный", - рассказали в МВД.

Осужденный, оказывавший активное содействие следствие, скончался от полученных ранений. Двое полицейских были госпитализированы. Накануне этапированный в Чечню бывший боевик помог правоохранителям найти в Веденском районе крупный схрон с оружием и боеприпасами.