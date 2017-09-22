Лавров и глава МИД Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

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Глава МИД России и его иракский коллега Ибрагим аль-Джаафари встретились в рамках 72 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они обсудили обстановку в ближневосточном регионе. В частности, стороны уделили внимание ситуации в Ираке в свете шагов, "предпринимаемых властями этой страны по ликвидации очага международного терроризма в лице ИГ".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иракский коллега Ибрагим аль-Джаафари провели встречу "на полях" 72 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны обсудили обстановку в ближневосточном регионе, сообщает сайт МИД России.

"Особое внимание было уделено ситуации в Ираке в свете шагов, предпринимаемых властями этой страны по ликвидации очага международного терроризма в лице ИГ", - отметили на Смоленской площади.

Со стороны Лаврова была подтверждена неизменная поддержка единства, суверенитета и территориальной целостности дружественного Ирака, "непреложности решения всех внутрииракских проблем и противоречий самими иракцами".

"Были также затронуты ключевые аспекты двустороннего российско-иракского сотрудничества, намечены пути его дальнейшего наращивания", - отметили в МИД России.