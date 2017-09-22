Взрывы произошли на складах боеприпасов в Донецкой области

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Взрывы прогремели на складах боеприпасов вблизи украинского села Малоянисоль в Донецкой области. После них начался пожар. С территории воинской части началась эвакуация личного состава.

На складах боеприпасов вблизи украинского села Малоянисоль в Донецкой области произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ Национальной полиции по Донецкой области.

После взрывов начался пожар.

По данным сайта "112 Украина", место инцидента было оцеплено правоохранителями. Экстренные службы ликвидируют последствия взрывов.

"На место выехали сотрудники Никольского отдела полиции и ответственные от руководства полиции Донецкой области совместно с военной прокуратурой области. Правоохранители взяли территорию в оцепление, чтобы люди не попали в огненную ловушку", - говорится в сообщении.

С территории воинской части начали эвакуацию личного состава.