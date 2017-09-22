В Германии расстроились отсутствию "российского вмешательства" в выборы

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О России на выборах в Германии говорят очень много, однако с заметным разочарованием. Например, министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер посетовал, что до выборов остались считанные дни, а Россия так и не вмешалась в избирательную гонку. Зато, как написала USA Today, активно вмешиваются праворадикалы из США.

“Пираты”, “Защитники животных”, “Свободные избиратели”, “Вегетарианцы” – всё это немецкие партии, на любой, казалось бы, вкус и цвет. Вот только, за кого голосовать, избиратель не знает, отмечает "ТВ Центр". Программа у всех как под копирку: больше социальной справедливости, меньше вредных выбросов в атмосферу.

По опросам, 50% избирателей примут решение, за кого отдать голос, уже на участке. Партии представлены от "левых" до крайне "правых", но все они так похожи. Кандидатам от партий приходится вытягивать ситуацию на себе. Кристиан Линднер, лидер “Свободных демократов”, электорат, например, взял красотой.

Линднер всё время рассказывает про важность развития цифровых технологий. Но с большим удовольствием на него смотрят, чем слушают. Талант шоумена может принести его партии на выборах 10% голосов. Впрочем, даже красавчику Линднеру далеко до Сары Вагенкнехт, которая свою партию "Левых", скорее всего, тоже провела в Бундестаг. Харизмой и тем, что поднимает простые, человеческие темы.

"Партия Меркель пишет на плакатах: семьи должны иметь возможность воспитывать детей. Да как они будут это делать, если в этой стране снять квартиру невозможно, потому что это очень дорого", - заявила лидер партии "Левые".

Проходной пятипроцентный порог перешагнут почти точно также защитники окружающей среды из партии “Зелёных” и, конечно, “Альтернатива для Германии” – бомба этих выборов. Члены партии хотят закрыть въезд для мигрантов без документов. Выступают против однополых браков и за укрепление отношений с Россией. Русские с немецкими паспортами готовы отблагодарить партию своими голосами.

"Голоса русскоязычных немцев разделятся между христианскими демократами, потому что так они голосуют за стабильность в Германии, но и за “Альтернативу для Германию”, за партию, которая в миграционном кризисе стала им ближе всех", - отметил политолог, научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.

Про предпочтения русских избирателей с немецкими паспортами отлично знает Виктор Башкатов. Он сам родился в России, и недавно получил немецкое гражданство.

"Это было дело случая: я подал документы на практику в немецкий парламент. Есть такая международная парламентская стипендия. После этого я остался здесь на учёбу", - рассказал он.

Теперь Виктор работает помощником депутата от Социал-Демократической партии. Он говорит, сказать точно, сколько наших бывших соотечественников теперь немцы, непросто. Но некоторые исследователи называют цифру в шесть миллионов: даже часть их голосов – значительное пополнение в копилку любой партии. Почему СДПГ, с которой он сотрудничает, видимо, так и не удалось “перетянуть” на свою сторону русских немцев, он может предположить: дело не в том, что Мартин Шульц плохой, просто Ангела Меркель для избирателя достаточно хороша.

"Главный принцип сейчас избирателей – зачем менять коня на переправе. Дела сейчас идут хорошо", - пояснил Виктор Башкатов.

По этой, в том числе, причине предвыборная кампания прошла невероятно скучно. Под занавес немецкие СМИ попытались разыграть карту с “русскими хакерами”. Пугали избирателей компьютерными атаками. Анонсировали публикацию компромата на Меркель “мейд ин Раша”. Правда, куда громче про неуловимых русских хакеров во время предвыборной кампании кричали даже не немцы, а прибалты, например, и поляки. То, что взломщики так и не появились, многих из них, кажется, очень расстроило.

"Европа переживает не самые лучшие времена. Признать собственные ошибки элите, что она ведёт людей не туда, этой элите не хочется. Всегда нужен мальчик для битья, который угрожает ЕС и создаёт ему проблемы", - отметил Александр Рар.

Именно от скуки изобретательным немецким журналистам пришлось разжечь ажиотаж под занавес кампании вокруг того, какая партия займёт третье место. Хотя это лишь даст одной из них определённое дополнительное количество политических очков. Но не право принятия решений. Кто сохранит его за собой, тоже ясно.

Пока политическое море Германии бурлит – участие в выборах принимают, ни много, ни мало, 42 партии – спокойным остаётся лидер лишь одной из них. Ангела Меркель снова станет канцлером. Сомневаться уже не приходиться. И это будет её четвёртый срок.

Евгения Карих, Илья Ушаков, "В центре событий", Германия, Берлин