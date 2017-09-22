70 лет ЦРУ: неприятные выводы о методах работы управления

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У одной из самых известных и одиозных спецслужб современности юбилей – 70 лет. Центральное разведывательное управление поздравил президент Трамп и напомнил: и сегодня сотрудники ЦРУ "помогают администрации США противостоять всем угрозам безопасности этой страны" и " они решительно защищают как граждан Америки, так и их друзей по всему миру".

Даже в юбилей ЦРУ не раскрывает своих секретов, отмечает "ТВ Центр". А те, кто пытается пролить свет на факты работы этого ведомства, сами становятся мишенью. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, информатор WikiLeaks, военнослужащий армии США Брэдли, а ныне Челси, Мэннинг, бывший спецагент Эдвард Сноуден – это, пожалуй, лишь самые известные фигуры, которые подверглись преследованиям, когда пытались рассказать правду. И то, это были лишь масштабные утечки информации. Именно так, по утечкам, и пытаются отследить работу ЦРУ. В центре его внимания – Россия. Об этом со ссылкой, опять же, на неназванные источники, весь последний год пишет американская пресса.

"Cпецслужбы США расширяют разведывательные операции против России до крупнейших со времен холодной войны масштабов. Это включает использование тайных агентов ЦРУ, возможностей Агентства национальной безопасности в области кибершпионажа, а также спутниковых систем и других средств разведки. На шпионаж против России направляется около 10% бюджета ЦРУ и других разведведомств", - говорится в материале The Washington Post.

Сколько это в американской валюте – цифр нет. Но можно попробовать посчитать. Все тот же Эдвард Сноуден еще в 2013 году обнародовал данные о бюджете одного из разведуправлений. Сумма составила более 52,5 миллиарда долларов. Это почти десять процентов от общего военного бюджета США. Но деньги идут не на перевооружение. Их Вашингтон использует в своей политике "мягкой силы".

"Сейчас вместо того, чтобы организовывать перевороты, что делают американцы? Финансирование! Финансирование пятой колонны, финансирование агентов перемен. Кстати, именно так – agents of change – называют американцы наших грантоедов, кому они выплачивают деньги, чтобы те выходили на демонстрации. Кто-то, конечно, это делает по зову души. Все-таки Россия – свободная страна. А кто-то это делает от того, что он проплачен", - заявил профессор Высшей школы экономики, американист Александр Домрин.

Платят, как правило, тем самым некоммерческим организациям, которые исповедуют вроде как благие цели – экология, поддержка профсоюзов, военнослужащих, борьбу за права человека. Вот только совпадения странные. Например, деньги различным НКО в России годами перечислял из-за океана "Национальный фонд США за демократию". А он, в свою очередь, был создан при участии Центрального разведуправления.

"Американцы всегда для себя главной задачей ставили сбор информации и вербовку лидеров общественного мнения, проникновения в общественные организации, и поэтому, разбрасывая сеть своих грантов для так называемой внесистемной оппозиции, американцы вмешиваются в наши внутренние дела. Когда американские гранты работают на политическую жизнь России – в провинциальных городах, в регионах – это и есть вмешательство американцев, но уже новыми путями в нашу внутреннюю жизнь", - пояснил сенатор, полковник Службы внешней разведки Игорь Морозов.

Впрочем, американцы, окончательно ощутившие себя исключительной нацией, вмешиваются сейчас в дела всех, до кого дотянутся. А дотягиваются именно руками ЦРУ.

"Фактически, ворвавшись в арабский мир, исламский образ жизни, они, фактически, разрушили несколько государств: это и Ирак, и Ливия, и Сирия. Этот список можно продолжать. Американская политика смены неугодных режимов, она не приводит к успеху ни для США, ни для государств, во внутренние дела которых вмешивается ЦРУ", - заявил Игорь Морозов.

Сценарий "арабской весны" чуть было не повторился и в Сирии. Вот только за умеренную оппозицию Вашингтон сначала пытался выдать радикальных боевиков. А когда из Москвы прозвучали призывы бороться именно с терроризмом, не спешил играть по правилам. Теперь же, после успехов правительственных войск при поддержке российских ВКС, Белый дом спешно просит разрешить удары по наземным целям с беспилотников – то, что еще раньше было под запретом. Как будто мало тех промахов, которые совершила авиация коалиции во главе США, нанося якобы ошибочные удары по мирным жителям. И снова катализатором нововведений выступает ЦРУ.

"ЦРУ уже некоторое время применяет боевые беспилотные летательные аппараты, в том числе в Сирии. Хотя эти операции вряд ли были бы санкционированы во время правления прежнего президента Барака Обамы – они подпадают под установленные им ограничения. Однако Белый дом настроен еще больше расширить полномочия разведывательного управления в планировании, подготовке и осуществлении ударов с беспилотников. Причем речь идет о секретных операциях на территории не только тех стран, которые охвачены вооруженными конфликтами", - говорится в материале NBC News.

О каких еще странах речь, догадаться несложно. На масштабные поставки оружия из-за океана сейчас очень рассчитывают в Киеве, и просят об этом Вашингтон. Украина вообще все больше ориентируется на американский экспорт, особенно, если это экспорт демократии. Цветные революции на постсоветском пространстве за последние 15 лет стали одной из ключевых задач ЦРУ, в достижении которых управление вполне полагалось и на другие ведомства. К примеру, на Госдеп.

"То, что происходило при Обаме на Украине – это самый яркий пример. Вики Нуланд, которую я лично знаю с 91-го года, когда она приходила и раздавала печеньки… Ну мало того, что она жена Роберта Когана, а он – один из неоконсерваторов, то есть, там еще и личные интересы в организации переворотов вокруг России. Но как это происходило? Не нужно быть специалистом, чтобы понять как это происходило", - заявил Александр Домрин.

Уже и неспециалистам знакомо выражение "двойные стандарты". Вспомнить хотя бы секретные тюрьмы ЦРУ, которые, как подозревают эксперты, продолжают действовать даже, несмотря на то, что в 2009 году руководство американской разведки показательно отчиталось об их закрытии.

Получается, действуя в интересах США против других стран, ЦРУ своими методами работы наносит непоправимый урон собственному государству, подрывая его устои – демократические институты, принципы и ценности. И это, пожалуй, главный неприятный подарок к 70-летию разведывательного ведомства, которое в своем кругу всегда считалось первым среди равных.

Борис Иванин, Елена Мекертычева, Артем Данцевич, "В Центре событий"