18:57, 22 сентября 2017

Собянин назвал дату публикации списка первых районов, где начнется реновация

Теги:  Москва  собянин  мэр

Список первых районов, в которых начнется реализация программы реновации, будет опубликован 26 сентября. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он не уточнил, о каких именно районах идет речь.

Власти Москвы 26 сентября опубликуют список первых районов, в которых начнется реализация программы реновации. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы опубликуем список во вторник", - приводит его слова РИА Новости.

При этом он не уточнил, о каких именно районах идет речь.

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