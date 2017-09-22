Собянин назвал дату публикации списка первых районов, где начнется реновация
Список первых районов, в которых начнется реализация программы реновации, будет опубликован 26 сентября. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он не уточнил, о каких именно районах идет речь.
Власти Москвы 26 сентября опубликуют список первых районов, в которых начнется реализация программы реновации. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы опубликуем список во вторник", - приводит его слова РИА Новости.
При этом он не уточнил, о каких именно районах идет речь.
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