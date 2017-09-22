Центр примирения охарактеризовал обстановку в Сирии как стабильную

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Центр примирения враждующих сторон в Сирии охарактеризовал обстановку в Сирии как стабильную, несмотря на действия "деструктивных сил". Там подчеркнули, что российская сторона ведет активную работу по возвращению к мирной жизни жителей городов Сирии.

Обстановка в Сирии после подписания Меморандума о создании зон деэскалации, характеризуется как стабильная, несмотря на действия "деструктивных сил", заявили в Центре примирения враждующих сторон в САР.

"За истекшие сутки в районе населенного пункта Тахун-Донгузия (провинция Хомс) на сторону правительственных войск Сирии перешли 14 боевиков из отряда вооруженной оппозиции", - рассказали TVC.ru в Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Также там подчеркнули, что российская сторона ведет активную работу по возвращению к мирной жизни жителей городов Сирии. С этой целью, при участии сирийского руководства в населенном пункте Джеруд района Восточный Каламун открыта "Общественная приемная российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии". Ее основной задачей является изучение проблемных вопросов, которые стоят перед мирными жителями, и оказание помощи в их решении.

Кроме того, продолжается работа по восстановлению социально-значимых разрушенных войной объектов инфраструктуры населенных пунктов Сирии. В частности, в городах Изра в провинции Деръа, Гарифа провинции Эс-Сувейда, Хан-Аринба, Кум Эль Висия провинции Эль-Кунейтра завершен косметический ремонт фасада четырех школ, а также проведены уборка и облагораживание прилегающей к ним территории.

"Продолжается оказание гуманитарной помощи мирным жителям. Российскими военнослужащими Центра примирения проведены три гуманитарные акции в ходе которых жителям населенных пунктов Найм провинции Хомс, ТЕЛЬ-АБУ-СУСА провинции Алеппо и Деръа были доставлены продукты питания общим весом 5,5 тонны, а также медикаменты и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.