С памятника Калашникову срезали чертеж немецкого автомата

Теги: Москва памятник история

Чертеж с немецким автоматом StG 44 срезан с барельефа памятника оружейному конструктору Михаилу Калашникову в Москве. Исправления будут внесены в ближайшее время.

Из композиции памятника оружейному конструктору Михаилу Калашникову убрали чертеж с немецким автоматом StG 44. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО) уточнили, что исправления будут внесены в ближайшее время.

Ранее пользователи интернета обнаружили на новом памятнике чертеж немецкой штурмовой винтовки StG 44, вместо автомата Ак-47. В ответ в РВИО пояснили, что заказчик не регламентировал абсолютно все детали памятника. Важно было, чтобы Калашников держал в руках автомат АК-47 из первых партий. Все остальное было "полетом творческой фантазии" скульптора Салавата Щербакова.

Памятник был открыт 19 сентября на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Глава Минкультуры Владимир Мединский назвал автомат оружейника культурным брендом России.