Глава МИД Сирии назвал причину попыток США помешать армии САР

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Глава МИД Сирии заявил, что США недовольны успешными результатами "астанинского процесса", в связи с чем, используют, в том числе, "Джебхат ан-Нусру", чтобы помешать урегулированию. Он подчеркнул, что Вашингтон не хочет признавать, что сирийцы участвуют в освобождении Дейр-эз-Зора.

Вашингтон использует подконтрольные ему террористические группировки, чтобы помешать сирийскому урегулированию, утверждает глава МИД Сирии Валид Муаллем. Об этом он рассказал журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

"Они недовольны успешными результатами "астанинского процесса", поэтому они используют свои инструменты, в том числе "Джебхат ан-Нусру" (деятельность организации запрещена на территории России, - прим. ред.), чтобы помешать достигнутым договоренностям", - отметил он.

По его словам, США не хотят признавать, что сирийцы участвуют в освобождении сирийского города Дейр-эз-Зора. "Американцы, как обычно, не хотят видеть сирийцев, освобождающих Дейр-эз-Зор наряду с Россией и Ираном, - сказал он.

Кроме того, Муаллем провел "на полях" 72 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии обстановки в Сирии и в регионе в целом. Особое внимание было уделено необходимости укрепления позитивных тенденций в развитии ситуации "на земле" в CAP, наращивания гуманитарной помощи всем нуждающимся, восстановления объектов экономической и социальной инфраструктуры, формирования благоприятных условий для быстрого продвижения к политическому урегулированию в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН", - говорится на сайте МИД России.