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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США помешать контреррористической операции в Сирии не останутся без ответа. Глава МИД заявил, что Москва постоянно общается с Вашингтоном на эту тему, и российская сторона ясно обозначила свою позицию.

Россия ответит на попытки США помешать контртеррористической операции в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с сирийским коллегой Валидом Муаллемом.

По его словам, Москва регулярно контактирует с Вашингтоном по данному вопросу, в том числе с Госдепартаментом и Пентагоном.

"Мы ясно дали понять, что если с территорий, которые близки к американским "друзьям", или как их можно еще назвать, будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции", - передает слова Лаврова агентство "РИА Новости".

Российский министр сказал сирийском коллеге, что "рад возможности встретиться, сверить часы по тематике сирийского урегулирования, борьбы с терроризмом, возобновления национального диалога и наметить дальнейшие шаги по всем этим направлениям". Лавров назвал впечатляющими успехи правительственных сил Сирии и ВКС России в Дейр-эз-Зоре и других районах САР.

"Это решительный вклад в борьбу с ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России). Будем готовы выслушать ваши оценки по этому вопросу и по ситуации в стране в целом", - подчеркнул глава российского МИД.