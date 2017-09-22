Лавров сравнил КНДР и США с детьми в детском саду

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Обмена угрозами между США и КНДР быть не должно, уверен глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, необходимо остудить горячие головы. США и Северную Корею министр сравнил с поведением детей в детском саду.

Руководитель МИД России Сергей Лавров сравнил США и Северную Корею с поведением детей в детском саду в сложившейся ситуации вокруг северокорейских ракетно-ядерных испытаний. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы с Китайской Народной Республикой будем продолжать добиваться разумного, а не эмоционального подхода, - как будто дети в детском саду стали драться друг с другом, и никто их не может остановить", - подчеркнул Лавров в ходе выступления на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам Генассамблеи ООН.

Кроме того, он подчеркнул, что обмена угрозами между Вашингтоном и Пхеньяном быть не должно. "Неприемлемо молча смотреть на ядерно-ракетные авантюры Северной Кореи, но также неприемлемо развязывать войну на Корейском полуострове", - сказал Лавров.

"Надо остудить горячие головы, надо все-таки понять, что нужна пауза, нужны какие-то контакты", - добавил министр.

Ранее обращаясь к ООН, президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы "полностью уничтожить" режим в КНДР за регулярные испытания баллистических ракет, а также ядерных бомб. Ким Чен Ына он назвал "космонавтом, который ведет себя как самоубийца".

В ответ лидер КНДР охарактеризовал американского президента как "хулигана" и "гангстера". А глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо на Генеральной ассамблее ООН заявил о грядущем "небывалом" испытании новой водородной бомбы.

Эти заявления КНДР также не остались без ответа, и Трамп отметил, что Ким Чен Ын "очевидно, безумец, который не против убийств своих людей или их гибели от голода". Также он подчеркнул, что лидер КНДР "подвергнется невиданным до сих пор испытаниям".