Собянин показал Путину новые образцы общественного транспорта

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Владимиру Путину продемонстрировали инновационные образцы отечественного пассажирского транспорта. Президент осмотрел экспозицию в Ульяновске, где он провел заседание президиума Госсовета, посвященное развитию пассажирских перевозок. Среди представленных новинок - автобусы, троллейбусы, а также электробусы, которые скоро начнут ходить в Москве по Садовому кольцу и на Тверской.

Современные, экологичные, удобные и безопасные – такие автобусы, трамваи и троллейбусы показали Владимиру Путину в индустриальном парке "Заволжье", сообщил "ТВ Центр". Некоторые из них будут курсировать в центре Москвы. Сергей Собянин, демонстрируя образцы, подчеркнул, что благодаря объемным заказам производители стали ориентироваться на комфорт пассажиров и на экологичность. Президенту показали и электробусы, которые планируют запустить по Садовому кольцу и Тверской улице в Москве.

"Конечно, это перспективный транспорт. Многие страны начали активно переходить. И Китай, и Финляндия, и канадцы. Поэтому в этом году закупаем триста электробусов уже. И потом каждый год будем закупать по триста машин. А в течение трех лет, когда мы обкатаем эту историю, уже начнем закупать только электротранспорт для Москвы. В Казани тоже чистые должны быть. Обязательно", - сказал Собянин.

Владимиру Путину также показали современные московские навигационные пилоны, которые устанавливают на остановках. С их помощью пассажиры легко узнают время прибытия наземного транспорта. Много внимания досталось и суперсовременному метропоезду "Москва", который недавно запустили в столичной подземке.

"Как в эксплуатации показывают себя?", - поинтересовался президент.

"В эксплуатации – хорошо. Мы перешли в метро и переходим в автобусах на контракты жизненного цикла. Мы не отвечаем за техническое обслуживание, ремонт они поставляют в установленное время", - пояснил Собянин.

На заседании Госсовета Владимир Путин продолжил обсуждение транспортной темы. Но перевел разговор с достижений на проблемы. И подчеркнул физический и моральный износ общественного транспорта в регионах.

"К сожалению, в последние годы картина здесь не улучшается, особенно остро эта проблема стоит в сельской местности. Сейчас не буду цифры называть, но они не радуют. Количество старой техники увеличивается. Нужно проработать стимулы к повсеместному обновлению автобусов, троллейбусов, трамваев, другого общественного транспорта. Найти эффективные механизмы государственной поддержки транспортного парка. Но поддержка поддержкой со стороны государства, но этот сегмент экономики должен быть рыночным, самодостаточным. Понятно, что сразу не прыгнуть в эту самодостаточность, но аккуратненько нужно к этому идти", - заявил глава государства.

Президент также подчеркнул, что необходимо развивать и городскую инфраструктуру. И в качестве примера привел мост в Ульяновске, который соединяет старую и новые части города. Его строительство началось еще в советское время. Достроить смогли только в 2009-м. Но результат почувствовали моментально. В городе заметно сократились пробки.

"Не было бы этого моста, вряд ли бы мы решили у себя в регионе, да и в европейской части России проблемы пассажирских перевозок. Коллеги, еще раз хотел обратить внимание, что мост действительно уникален. Сегодня то, что мы строим через Керченский пролив, в какой-то степени мы как раз взяли те технологии, которые были испытаны здесь на берегах великой русской реки Волга", - рассказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Владимир Путин предложил работать системно, чтобы более качественно организовывать региональное сообщение.

"При этом часто действия региональных и муниципальных властей, к сожалению, не согласуются. В результате, в некоторых отдаленных населенных пунктах на общественном транспорте не добраться вообще. Нет регулярных рейсов, а где-то происходит дублирование маршрутов. Либо процветает серый бизнес. Все это создает неудобство для людей и снижает эффективность работы транспортных компаний", - отметил президент.

Мэр Москвы рассказал, что в столице по-прежнему высок уровень безбилетного проезда. Транспортные компании из-за этого теряют до 30 процентов дохода. И как результат – повышают тарифы на услуги. Поэтому предложил внести поправки в законодательство, чтобы упростить контроль за безбилетниками. Говорили и о нелегальных перевозках, которые также тормозят развитие отрасли.

"За несколько последних лет мы задержали вместе с полицией в Москве и поставили на штраф-площадки около четырех тысяч нелегальных перевозчиков. На этих автобусах можно привести в Москву кого угодно и что угодно. К сожалению, действующая система административных штрафов не приносит результат. Выплачивают штраф, перерегистрируется этот автобус на другую компанию и снова ездят", - сказал Собянин.

Самой действенной мерой может стать конфискация автобусов у нелегальных перевозчиков. Мэр Москвы также обратил внимание президента на то, что водителями такси иногда работают люди, осужденные за особо тяжкие преступления, что недопустимо и также требует законодательных изменений.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"