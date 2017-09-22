Медведев выразил уверенность в результатах уборки зерновых

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Свой рабочий день Дмитрий Медведев провёл в Адыгее. В республике премьер посетил сельскохозяйственную артель "Радуга".

Главе правительства России Дмитрию Медведеву показали, как проходит кампания по уборке кукурузы, сообщил "ТВ Центр". В этом году, несмотря на засушливое лето на Кубани, показатели сбора зерновых достигли рекордных значений - 63 центнера с гектара. В целом же по стране эта отметка тоже выше среднего. Глава правительства посетил также новое предприятие – "Черкесские сады". За два года на площади в 460 гектаров там высажены яблони различных сортов. В этом году удалось собрать хороший урожай. Дмитрий Медведев провёл в Майкопе совещание о ходе сезонных полевых работ.

"Погода летом была разная – здесь было достаточно засушливо, а в центральной части России, да и в Сибири, было много дождей. Поэтому и сроки по окончанию уборочной, они сдвинулись. Несмотря на это ясно, что и в 17-м году в аграрном секторе сохраняется устойчивый рост. Есть хорошие результаты по сбору урожая практически всех сельхозкультур. Намолочено уже более 117 миллионов тонн зерна. Я пока других прогнозов делать не буду, но очевидно, что мы не только полностью обеспечим свои потребности, но и выполним все экспортные контракты", - отметил Медведев.