Демократы пытаются сместить Трампа с помощью "русского следа"

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В США не прекращают попыток найти доказательства влияния России на американскую политическую жизнь. При том, что Вашингтону так и не удалось представить каких-либо доказательств так называемого "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года. Теперь там пытаются найти новые улики в Facebook. Якобы Москва использовала эту социальную сеть для манипулирования сознанием американцев.

Этим летом Марк Цукерберг не отдыхал – занимался вопросом государственной важности, о вмешательстве России в американские выборы, рассказал "ТВ Центр". Разбирался, как эти опасные русские использовали инструменты Facebook "для подрыва демократии". Подключил к этому сразу 250 сотрудников. В итоге нашел-таки объявления, размещенные с поддельных аккаунтов и содержащие политическую рекламу в пользу Трампа.

"Какое-то время мы не находили доказательств связи фейк-аккаунтов с Россией. Но недавно мы все-таки раскрыли эту деятельность и передали данные специальному прокурору и в Конгресс. Мы не имеем права разглашать, о каких именно сведениях идет речь. Надеемся, что Конгресс проинформирует общество", - рассказал Цукерберг.

Пока Конгресс и спецпрокурор Мюллер молчат, Facebook – принимает меры. И теперь будет требовать от политических рекламодателей раскрывать свои имена. А еще соцсеть работает над тем, чтобы включиться и в выборы в Германии. По мнению Цукерберга, Москва и там собирается "избрать своего кандидата", чему нужно помешать. Больше, правда, похоже на заявление главы ЦРУ.

"Facebook, конечно, не является подразделением американской разведки, это совершенно независимая бизнес-организация, но Facebook очень тесно сотрудничает как с американской разведкой, так и с контрразведкой. И ЦРУ, и ФБР постоянно сидят в Facebook. А руководство соцсети передает агентам интересующие их сведения", - рассказал профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.

Однако иногда, чтобы сведения передать, их нужно сперва создать. В The Washington Post, например, преуспели. По данным газеты, покупкой политической рекламы в Facebook занимается некая санкт-петербургская "Фабрика троллей", известная, как утверждается, продвижением кремлевской пропаганды. В самом Кремле, конечно, и знать не знают что это за тролли такие. Но кого и когда за океаном волновали подобные "мелочи"?

"Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook, и никогда этим не занимались, никогда российская сторона не была к этому причастна", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Главный бенефициар кремлевской пропаганды Дональд Трамп сейчас хоть и в Нью-Йорке, но мимо новостей из Силиконовой долины пройти, конечно, не смог.

"Мистификации по России продолжаются, теперь в связи с рекламой в Facebook. А что насчёт полностью ангажированных и нечестных публикаций в СМИ в пользу жуликоватой Хиллари Клинтон? Максимальное влияние на выборы в США оказали фейковые материалы в американских СМИ и масс-медиа. Все эти фейки работали на Хиллари Клинтон. Но она оказалась плохим кандидатом", - написал Трамп в Twitter.

Всемогущие "русские боты" в США сегодня уже едва не популярнее "русских хакеров". Вот, к примеру, ведущий утренней программы на телеканале ABC интервьюирует госсекретаря. Первый вопрос, ожидаемо, про КНДР, второй – про интервенцию Москвы через Facebook. Рекс Тиллерсон ответил уклончиво, очень стараясь никого не раздражать.

"Провайдеры социальных сетей сейчас сталкиваются со многими вызовами, и это касается не только данного случая вторжения в демократические процессы. Террористические группировки по всему миру также распространяют свою идеологию через интернет. Интернет-компании имеют обязательства, и они должны их выполнять", - сказал Тиллерсон.

Отвечая на вопрос об отношениях с Россией, Тиллерсон тоже не выходил за рамки дипломатических приличий. Сказал, что всё сложно, но необходимо искать точки соприкосновения, как это частично получается в сирийском и украинском вопросах. Еще госсекретарь опроверг слухи о своей отставке, делая это крайне аккуратно, намёками. Что, конечно, не случайно. Дыма без огня, как известно, не бывает.

"Трампа сейчас пытаются активно дискредитировать, но бьют, в первую очередь, не по нему самому, бьют по его окружению. Сейчас, после того, как команда Трампа уже основательно зачищена, ее покинули такие профессионалы как Флинн, вполне возможно, что через некоторое время либо сам сбежит, либо его выставят за дверь, вследствие какого-то очередного фэйкового скандала, и Рекс Тиллерсон", - отметил Андрей Манойло.

Сделать так, чтобы Дональду Трампу не было на кого опереться, победить на предстоящих выборах в Конгресс, наконец, сместить президента США, объявив ему импичмент – вот программа-максимум для демократов, считают эксперты. И так называемый "русский след" – инструмент для этого проверенный и рабочий.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"