Госиспытания ледокола "Сибирь" начнутся через два года

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Сегодня в Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода спустили на воду корпус мощнейшего атомного ледокола "Сибирь". Длина корабля – более 170 метров, а водоизмещение – более 30 тысяч тонн. В сердце "арктического гиганта" установят два ядерных реактора. Атомоход будут использовать в рамках проектов по освоению Арктики и доставки грузов по Северному морскому пути.

Более 170 метров в длину – это полтора футбольных поля. 34 метра в ширину, и более 15 метров в высоту. Этот мощный корпус способен пробить трехметровую толщу арктического льда, рассказал "ТВ Центр". Со стапелей спустили первый серийный атомоход "Сибирь". Телеграмму балтийским корабелам сегодня прислал президент России Владимир Путин.

Кульминационный момент в истории любого корабля – сварщики разрезали чугунные задержки, и многотонное судно по стапелям, покрытым технической смазкой, торжественно съехало в воду.

Дальше – только своим ходом. Под палубой – не имеющая аналогов в мире энергетическая установка. Два реактора тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. Они обеспечивают двойную осадку. Это позволит судну работать не только в морях, но и в устьях северных рек. "Сибирь" легко протащит за собой целый караван грузовых судов даже в вековых льдах. Это важно, так как новый ледокол собираются использовать для работы по освоению новых месторождений в Арктике.

"В нашем понимании в модели 25-30-го года кратно возрастет экспорт углеводородов по Северному морскому пути. И мы подходим к исполнению давней мечты всех моряков – чтобы Северный морской путь работал круглый год", - пояснил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Дальность автономного плавания этого атомохода без дозаправки – около 7 лет. Ледокол "Сибирь" предыдущего поколения, построенный здесь же на Балтийском заводе в 1977-м и передавший свое имя новой машине, мог работать без захода в порт всего 7,5 месяца. То, что тогда казалось вершиной технического совершенства, сегодня безнадежно устарело: стратегия развития Арктики, морская доктрина России требует все новых технических возможностей. В "Сибири" все лучшие разработки отечественных конструкторов и инженеров.

"В этом ледоколе общее количество российских комплектующих приближается к 90 процентам. Это яркий пример, как импортозамещение в гражданском судостроении дает результаты", - отметил президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов.

Все надпалубные сооружения – капитанская рубка, каюты для экипажей, наблюдательные вышки, радиолокационное оборудование – будут строить уже на воде. Такова технология ледоколостроения. Последующие два года уйдут на подготовку ледокола к государственным испытаниями. "Сибирь" – это второй ледокол проекта 22220. Головной атомоход "Арктика" был спущен на воду в июне 2016-го. В стратегических планах "Балтийского завода" – принять участие в конкурсе на строительство новейших ледоколов типа "Лидер", которые – сложно представить – будут вдвое больше и мощнее спущенной на воду "Сибири".

Освободившиеся стапели пустовать будут недолго. Уже видны очертания корпуса следующего ледокола этой серии. Атомоход "Урал" по проекту должен быть сдан в эксплуатацию к 2020 году.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург