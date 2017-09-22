Посол России в США рассказал об иске по дипсобственности

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Российская сторона ведет работу над выполнением поручения президента страны по подготовке иска дипломатической собственности в США. По словам посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова, сейчас необходимо изучить все материалы.

Москва готовит иск в суд в связи с ситуацией вокруг дипломатической собственности России в США. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает "Интерфакс".

"Мы работаем над выполнением поручения президента по подготовке иска", - сказал он.

По его словам, необходимо изучить все материалы. "Нам нужна только победа", - отметил Антонов.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва обратится в суд из-за действий Вашингтона с российской дипломатической собственностью.

Генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке закрылись по решению властей США со 2 сентября. Так американская сторона ответила на предписание Москвы сократить американский дипломатический корпус в России.

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