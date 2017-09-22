С Курского вокзала в Москве эвакуировали 1,7 тысячи человек

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В правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве на территории Курского вокзала в Москве. В результате из здания эвакуированы более 1,7 тысячи человек.

Около 1,7 тысячи человек эвакуированы из здания Курского вокзала в Москве. Это произошло после анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Сообщение о взрывном устройстве поступило в правоохранительные органы. Бомба якобы заложено на территории Курского вокзала.

Территорию вокзала обследуют кинологи со служебными собаками.