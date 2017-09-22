Саакашвили оштрафуют за незаконное пересечение границы Украины

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Мостицкий районный суд Львовской области приговорил экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к штрафу в размере 200 необлагаемых налогом минимумов за незаконное пересечение границы страны. Сам бывший президент Грузии на судебное заседании не явился.

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признан виновным в незаконном пересечении украинской границы. Таково решение Мостицкого районного суда Львовской области.

Ему назначен штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 гривен), передает "Интерфакс". Кроме того, он должен будет заплатить судебный сбор в размере 320 гривен. Решение может быть обжаловано в суде высшей инстанции.

Сам Саакашвили на судебное заседание не пришел. Он проводил встречи в Черкасской области.

Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прорвался на территорию страны 10 сентября. В результате инцидента ранения получили более десяти пограничников. Возбуждено уголовное дело.

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