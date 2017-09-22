Жертвами ДТП с нелегальной маршруткой под Калининградом стали 7 человек
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В ДТП с участием маршрутки под Калининградом погибли семь человек, еще семь попали в больницу. Она направлялась из Калининграда в область, выполняя нелегальную перевозку.
Семь человек погибли в результате аварии с участием маршрутки под Калининградом. Еще семь госпитализированы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МЧС.
Там сообщили, что маршрутка направлялась из Калининграда в область, выполняя нелегальную перевозку.