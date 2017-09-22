Курский вокзал работает в штатном режиме после эвакуации

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Курский вокзал заработал в штатном режиме после эвакуации 1,7 тысячи работников и пассажиров. Как отметили в РЖД, движение поездов во время эвакуации и обследования здания осуществлялось в штатном режиме.

Курский вокзал заработал в штатном режиме после эвакуации людей. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу РЖД.

В компании отметили, что во время эвакуации движение поездов также осуществляется в штатном режиме.

"Движение поездов осуществляется в штатном режиме", - сообщили в РЖД.

Ранее в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве на территории Курского вокзала в Москве. Из здания были эвакуированы более 1,7 тысячи человек.