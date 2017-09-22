Число погибших в ДТП с маршруткой под Калининградом достигло восьми

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Число жертв ДТП с участием нелегального маршрутного такси под Калининградом возросло до восьми человек. Возможной причиной аварии мог стать выезд на встречную полосу и лобовой столкновение.

В результате ДТП с маршруткой под Калининградом погибли восемь человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя регионального управления МВД Светлану Поставничую.

"На данный момент в результате ДТП восемь погибших и пять пострадавших", - сказала она.

Агентству "РИА Новости" в УМВД сообщили, что причиной аварии, предположительно, стал выезд на встречную полосу и лобовое столкновение.

Под Калининградом микроавтобус Mercedes столкнулся с внедорожником. Как сообщалось ранее, маршрутка выполняла нелегальную перевозку из города в область.