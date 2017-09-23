США рассказали о хакерских атаках России на 21 штат во время выборов

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Хакеры пытались взломать электронные системы 21 американского штата во время прошлогодних президентских выборов. Об этом заявили в министерстве внутренней безопасности США. Источники в ведомстве рассказали, что оно подозревает в этом хакеров, связанных с Россией.

В министерстве внутренней безопасности (МВБ) США сообщили властям 21 американского штата, что хакеры пытались взломать их электронные системы в ходе прошлогодних президентских выборов, но в большинстве случаев потерпели неудачу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

Соответствующая информация была доведена до сведения в том числе властей штатов Алабама, Вашингтон, Вирджиния, Висконсин, Иллинойс, Колорадо, Мэриленд. Большинство штатов было не в курсе о попытках взлома до тех пор, пока им не сообщили об этом федеральные власти.

В МВБ не пояснили властям штатов, кто именно мог стоять за кибератаками. Однако источники в ведомстве рассказали, что оно подозревает в этом хакеров, связанных с Россией.

При этом в большинстве случаев проникнуть в электронные системы, имеющие отношение к избирательному процессу, не удалось. Из всех штатов только Иллинойс сообщил о том, что злоумышленники смогли проникнуть в компьютерную инфраструктуру.

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