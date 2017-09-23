Калининградская область окажет помощь семьям погибших в ДТП с маршруткой

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Власти Калининградской области окажут всю необходимую помощь семьям погибших в результате ДТП с участием микроавтобуса под Калининградом. По словам избранного губернатора региона Антона Алиханова, соответствующие структуры разберутся в этой ситуации с целью недопущения подобных фактов.

Семьям погибших в ДТП под Калининградом будет оказана вся необходимая помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

"Министерству здравоохранения Калининградской области дано поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ДТП. Соответствующим структурам - разобраться в данной ситуации с целью недопущения подобных фактов. Также мною дано поручение врио руководителя аппарата правительства региона Алексею Родину обеспечить всестороннюю, в том числе, в случае необходимости, и материальную поддержку семьям погибших и пострадавших в автокатастрофе", - заявил избранный губернатор региона Антон Алиханов.

Также глава региона выразил соболезнования семьям погибших в автокатастрофе. "Мои соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления", - сказал он.

Накануне в пятницу под Калининградом микроавтобус Mercedes столкнулся с внедорожником. Маршрутка выполняла нелегальную перевозку из города в область. В ней находились 20 пассажиров. В результате восемь человек погибли, еще пять оказались в больнице.