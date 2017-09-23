Порошенко не принял российский сценарий по миротворцам и обратился к Канаде
Теги: оон Украина канада россия донбасс
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не примет российский сценария размещения миротворцев в Донбассе. По его словам, миротворческая миссия ООН разместится на всей территории региона. Также он отметил, что хочет воспользоваться опытом миротворческих миссий Канады.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН в Донбассе разместится на всей территории региона, передает "Интерфакс".
По его словам, Киев не будет брать за основу "российский сценарий". Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто.
Также он подчеркнул, что Киев хочет воспользоваться опытом миротворческих миссий Канады при отправке миссии ООН в Донбасс. "Я верю, что миротворческая операция ООН станет реальным прорывом в мирном урегулировании. В этом вопросе опыт и советы наших канадских друзей были бы для нас очень полезными", - отметил Порошенко.
В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что следует разместить миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе. Власти Украины, в свою очередь предложили разместить миротворцев на российско-украинской границе. Данную инициативу поддержали в США.
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