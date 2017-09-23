По факту ДТП под Калининградом с семью погибшими возбуждено дело

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Следственный комитет начал проверку после крупной аварии под Калининградом. В результате столкновения пассажирского микроавтобуса и внедорожника погибли семь человек. Ещё девять госпитализированы. В прокуратуре сообщили, что у перевозчика отсутствовала лицензия на работу. Сейчас эта информация уточняется. Также возбуждено уголовное дело в отношении водителя легкового автомобиля.

Столкновение по касательной, но эффект как от лобового. Передние части маршрутки и внедорожника смяты. Выбраться из покореженного транспорта самостоятельно смогли не все, передает "ТВ Центр".

"В 19:38 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге "А-229". В Гвардейском городском округе в районе поселка Солдатово произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. Пожарно- спасательные подразделения прибыли на место ДТП уже через пять минут. Спасателями проводились работы по деблокированию пострадавших - всего было деблокировано шесть человек", - рассказал начальник ЦУКС МЧС России по Калининградской области Сергей Малинкин.

В маршрутке находились не менее 15 человек. Водитель и трое пассажиров скончались на месте, еще трое - по дороге в больницу. Различные травмы получили девять человек. Двоих, включая 10-летнюю девочку, находившуюся во внедорожнике, отпустили домой.

"Прооперировали двоих пациентов, сейчас в реанимации находятся четыре пациента, трое в профильных отделениях", - подчеркнул заведующий отделением анестезиологии и реанимации Михаил Камышенко.

Недалеко от места ДТП в городе Гусев создан штаб экстренной психологической помощи. Для родственников открыта горячая линия. Задержан предполагаемый виновник - водитель внедорожника, который выбрал небезопасный скоростной режим. Против него заведено уголовное дело. Местные жители считают этот участок дороги опасным. Особенно в темное время суток. Из-за ремонта сейчас здесь не хватает дорожных знаков, указателей и освещения. Дорога сужается и многие выезжают на "встречку". В этот вечер справиться с управлением было еще сложнее. Шел дождь.

Никита Васильев, "ТВ Центр".