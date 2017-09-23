Лавров разочаровался в лауреате Нобелевской премии мира

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Отношения Москвы и Вашингтона, ситуация вокруг КНДР и урегулирование сирийского кризиса. Эти темы стали ключевыми на пресс-конференции Сергея Лаврова по итогам 72 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава российской дипломатии затронул и другие вопросы.

В Организации, призванной объединять нации, все чаще звучат взаимные обвинения и даже угрозы, сошлись во мнении международные эксперты по итогам 72 Генассамблеи ООН. Преуспел в этом американский лидер. Уже после выступления с высокой трибуны ООН Дональд Трамп продолжил унижать лидера КНДР Ким Чен Ына, называя его "человеком-ракетой" и упрекая своих предшественников в том, что ранее не разделались с этим "коротышкой". Конфликт Вашингтона и Пхеньяна рискует стать самой горячей точкой на геополитической карте, отметил Сергей Лавров на пресс-конференции, сообщает "ТВ Центр".

"Неприемлемо смотреть на ядерные авантюры Северной Кореи. Но также неприемлемо развязывать войну на Корейском полуострове. Наши западные коллеги, отказываясь работать на этом направлении, не выполняют взятых на себя обязательств. Мы с Китаем будем добиваться разумного, а не эмоционального подхода, будто дети в детском саду подрались, и никто не может их разнять", - заявил министр.

На фоне разгорающегося корейского кризиса, удалось стабилизировать кризис сирийский. Переговорный процесс, запущенный в Астане, работает и приносит результаты, отметили Сергей Лавров и Вали́д аль-Муа́ллем на двусторонней встрече. Министр иностранных дел Сирии подчеркнул, что благодаря созданию зон деэскалации, к мирной жизни возвращаются миллионы людей. Даже американские журналисты изменили тон вопросов. Теперь от них не услышишь: как эффективно бороться с терроризмом. Корреспонденты сами переходят на следующий уровень - дипломатический - как восстановить государственность в Арабской Республике?

"Никакого раздела допускать нельзя, цепная реакция пойдет по всему Ближнему Востоку. Это то, чего некоторые хотели бы добиться, кому выгодно поддерживать постоянно здесь хаос, неразбериху. Мы хотим стимулировать процесс национального примирения и создания таких механизмов, чтобы начинался уже национальный диалог", - отметил глава российского МИД.

В рамках недели Генассамблеи ООН Сергей Лавров провел десятки переговоров с делегациями из разных стран, в том числе, дважды встречался с американским коллегой. Журналисты не могли не спросить о сегодняшних взаимоотношениях Москвы и Вашингтона.

"Российско-американские отношения страдают не оттого, что есть конфликты, а потому что прошлая администрация поступила по-мелочному, заложив эту мину замедленного действия под российско-американские отношения. Я не ожидал такого от лауреата Нобелевской премии мира. Но он проявил себя", - подчеркнул Лавров.

Изменить ситуацию сложно, но возможно, полагает Сергей Лавров. Контакты Москвы и Вашингтона постоянны. Есть точки соприкосновения по многим вопросам и, как выразился министр, пока не реализованный потенциал.

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