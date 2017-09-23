Сотни пассажиров "ВИМ-Авиа" застряли в "Домодедово"

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Почти сутки сотни пассажиров "ВИМ-Авиа" не могут вылететь из московского аэропорта "Домодедово". 14 рейсов задержаны. Представители компании никаких комментариев не дают.

Сотни пассажиров "ВИМ-Авиа" почти сутки ожидают вылета из московского аэропорта "Домодедово". Задержаны 14, как внутренних, так и международных рейсов, сообщает "ТВ Центр".

Представители компании никаких комментариев не дают. Вылеты отложены на неопределённый срок. Люди вынуждены сидеть в аэропорту. Многие пытались прорваться в офис перевозчика в "Домодедово".

Это уже не первая массовая задержка от "ВИМ-Авиа". В конце мая были отменены более 100 рейсов. Тогда причиной назвали технические неисправности и отсутствие необходимого количества резервных лайнеров.