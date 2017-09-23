В Германии наступил день тишины накануне выборов

Теги: В мире выборы германия меркель

Парламент Германии выпустил доклад с неожиданным выводом. Решение Ангелы Меркель открыть границы для беженцев в 2015 году называется в документе незаконным. По мнению экспертов, вопрос необходимо было вынести на голосование в Бундестаге. Впрочем, эта новость вряд ли способна поколебать позиции Меркель перед парламентскими выборами. Они состоятся уже в воскресенье и, судя по опросам, реальных конкурентов у действующего канцлера нет.

Жуй — и голосуй. "Прикормленный избиратель", это про сторонников партии "Зелёных". Пятничная паста-пати - последняя возможность склонить на свою сторону берлинский электорат. В субботу в Германии день тишины, передает "ТВ Центр".

Паста под идеологическим соусом: защитники окружающей среды обещают немцам, что заставят фермеров производить более качественные продукты. Правда, гости этого вегетарианского "Октоберфеста" так увлеклись едой, что не сразу заметили отсутствие лидеров партии. Они опоздали на час.

"Что вы скажете избирателям сегодня, чтобы убедить голосовать за вас? Никто не верит, что климат серьёзно изменится уже в этом столетии. Поэтому сейчас важно голосовать за "Зелёных". Мы — за сохранение климата, за сильную Европу и единое общество", - отметил кандидат на пост канцлера Германии от партии "Зеленых" Джем Оздемир.

Водитель такси, Арал Ахмед, этнический турок, давно уже гражданин Германии. Как ни странно, но за земляка Джема Оздемира от "Зелёных" голосовать отказывается наотрез. Он, говорит таксист, забыл свои корни. Выступил за признание геноцида армян. Арал едет на митинг, где агитируют за Мартина Шульца. То, что лидер СДПГ, вообще-то, против вступления Турции в ЕС, таксиста не смущает.

"Шульц даёт людям рабочие места, социал-демократы всегда давали нам работу. Пройдут выборы, и он сразу изменит позицию по Турции, уж поверьте!", - рассказал таксист Арал Ахмед.

На площадке, где выступал в пятницу Шульц, тоже кормили, но, в основном, обещаниями.

"Следующие четыре года не должны быть временем бездействия, которое мы наблюдаем сейчас со стороны Ангелы Меркель", - заявил кандидат от Социал-демократической партии Мартин Шульц.

Бесплатные детские сады. Декретный отпуск и для молодых мам, и для пап. Высокие пенсии. Это была последняя возможность до выборов повторить всё то, что должно убедить избирателей голосовать за его партию и за него, конечно, тоже.

На митинге социал-демократов раздавали подарки «со смыслом». Голосуйте за СДПГ, чтобы ваши мечты не лопнули, как мыльные пузыри. Вот только мечты самого Мартина Шульца стать канцлером уже развеялись как дым.

Перед тем, как выступить с финальной речью в Берлине, накануне выборов кандидаты от немецких партий объехали страну.

Побывала во всех 16 землях и Ангела Меркель, правда, в пятницу она решила не ехать в столицу, задержавшись в Баварии.

"Двадцать первый век - это время, когда нужно всегда находить новые ответы на новые вызовы. И нам нужны голоса как можно большего количества граждан, чтобы мы могли и дальше наслаждаться хорошей жизнью в Германии", - заявила действующий канцлер ФРГ.

Будь воля Меркель, она бы открыла участки прямо сегодня. Канцлер лидирует, но это не значит, что предвыборная кампания далась ей легко. Последние встречи со сторонникам сопровождались митингами, на которых кричали: "Меркель должна уйти". Её даже забрасывали помидорами. Под занавес агитационного турне ещё и скандал разгорелся: мол, почему канцлер перелетает из города в город на государственном вертолёте? То есть, за счёт налогоплательщиков? Правда, уже в воскресенье вечером все вопросы к ней отпадут.

Евгения Карих, Илья Ушаков, "ТВ Центр", Германия, Берлин.