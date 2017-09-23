В Москве стартовал детский хоккейный турнир "Кубок Мышкина"

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Международный турнир по хоккею среди детских команд открылся в столице. Соревнования посвящены памяти олимпийского чемпиона Владимира Мышкина.

В Москве открылся Международный турнир по хоккею среди детских команд. Соревнования посвящены памяти выдающегося советского вратаря, олимпийского чемпиона Владимира Мышкина, сообщает "ТВ Центр".

В этом году за кубок сражаются восемь команд из Москвы, Саратова и Твери. Кроме того, на турнир приехали ребята из Донецка, а также из соседней Латвии. В состязаниях принимает участие и команда девочек из Московской области. Финал и церемония награждения состоятся завтра в спортивном комплексе "Янтарь".