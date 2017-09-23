В Магадан из-за нехватки врачей приехали на помощь молодые специалисты

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Как решить проблему нехватки врачей в регионах, знают в Магаданской области. Туда приезжают работать молодые специалисты по контракту. Ещё студентами они заключают договор о долгосрочном сотрудничестве. В свою очередь власти предоставляют интернам квартиры и оплачивают проезд.

Руководство Магаданской областной детской больницы встречает новобранцев. Молодые специалисты приехали работать по контракту, передает "ТВ Центр".

Анестезиолог, невролог, офтальмолог, инфекционист... Специалисты для региона - самые нужные. Закончив ВУЗы, интернатуру, они полны энергии и знаний.

У Игоря Туфайзина сбылась мечта. Хотел работать в маленьком городе, как земский доктор. Получилось. Закончив Иркутский мед, приехал в Магадан. В дополнение к трехлетнему контракту, шум моря и крик чаек. Чем не романтика. Со слов старших коллег, показывает высокий уровень знаний и практических навыков.

"Много рассказывают, советуют, помогают. Можно сказать ,вторая интернатура. Что-то в таком ключе", - отметил детский хирург-травматолог Игорь Туфайзин.

Перспектива у молодых врачей есть. И она не туманна. Все конкретно. Программа "Кадры" была задумана пять лет назад. Целенаправленно набирали студентов и заключали с ними контракты. Во время обучения выплачивали им дополнительную стипендию, приглашали на практику. По приезде специалистам предоставляют квартиру и выдают, так называемые, "подъёмные".

"Молодой специалист, прибывая в сельскую территорию, получает 1 миллион 850 тысяч рублей. Конечно, такие деньги просто не выплачиваются. Он обязан отработать в селе не менее пяти, а специалисты не менее семи лет. Те, кто получил узкие специальности", - рассказала заместитель министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Елена Кузьменко.

Вся надежда на то, что врачи и по истечении контракта останутся в Магадане, обзаведутся семьями, наладят быт. Кадровый дефицит в медицине для Колымы давняя проблема. Теперь, как надеются, она решена.

"Целый год у нас были очень серьезные проблемы. Фактически, все врачи у нас работали на двух, на трех участках, и сейчас, конечно, мы почувствовали облегчение", - отметил главный врач Магаданской областной детской больницы Сергей Тимофеев.

Думающие, интересующиеся, небезразличные - они уже ведут прием в поликлиниках, делают операции и ходят по вызовам. Первых "ласточек", приехавших в Магадан пока 13. Скоро прибудет еще 18 молодых врачей.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".